Procuraduría confirma destitución e inhabilidad al exdirector del Indersantander

Por compra de raquetas la Procuraduría investigará al exdirector de Indersantander

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación a través de un fallo confirmo que agotadas todas las etapas procesales se profiera la decisión en primera instancia de destituir e inhabilitar por 10 años a Pedro Carrillo por el escándalo de sobre costos en la compra de raquetas.

Dice también la Procuraduría que se confirma la sanción en contra de Mayra Tellez Romero quien era la asesora jurídica de la entidad, Miguel Angel Remolina, Ramiro Andrés Pabón y Raúl Enrique Gutiérrez.

Los hechos se presentaron en el 2022 y fue un contrato entre el Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales por cerca de 500 millones de pesos y en su momento se investigaron sobre costos en la adquisición de raquetas.

Además, se investigaba si las compras se habían dado evadiendo la Ley 80.