MinDeporte busca destrabar puesta en funcionamiento de las canchas de squash en Bucaramanga

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró en Bucaramanga una reunión para avanzar en la puesta en funcionamiento de las canchas de squash construidas en el Centro Comercial Acrópolis,

Este es un escenario que busca convertirse en uno de los más importantes del oriente colombiano para esta disciplina, pero que por razones técnicas y administrativas no se ha puesto en funcionamiento.

En el encuentro participaron representantes de la Alcaldía de Bucaramanga, Findeter, expertos de la Federación Colombiana de Squash y delegados del centro comercial donde se encuentra ubicado el complejo deportivo.

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Según el Ministerio del Deporte, el proyecto cuenta con certificaciones de las federaciones colombiana, suramericana y panamericana de squash, además del aval de la federación mundial de este deporte.

La obra recibió una inversión de $4.360 millones por parte del Ministerio y tiene como objetivo fortalecer la práctica deportiva, la recreación y la actividad física en Bucaramanga y el área metropolitana, además de ampliar la infraestructura especializada para competencias y formación deportiva.

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Durante la reunión, la ministra insistió en la necesidad de darle cierre definitivo al proyecto para que pueda entrar en operación y ponerse al servicio de la comunidad. También destacó que el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y los diferentes actores involucrados ha permitido avanzar en soluciones para habilitar este escenario.

Desde el Ministerio del Deporte señalaron que “el acompañamiento técnico y administrativo a obras de infraestructura ha sido una de las prioridades de la actual administración”, con el propósito de garantizar espacios seguros para la integración comunitaria, el desarrollo deportivo y el bienestar de la ciudadanía.