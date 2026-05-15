Senadora Gloria Flórez denunció al alcalde de Charalá por disturbios en caravana del Pacto Histórico

La senadora Gloria Flórez Schneider, co-presidenta del Pacto Histórico, anunció que interpuso una denuncia penal contra el alcalde de Charalá por los hechos registrados durante el paso de una caravana política de apoyo a Iván Cepeda en ese municipio.

Contexto: Campaña de Iván Cepeda denunció agresiones y falta de garantías durante recorrido por Santander

Según la congresista, también se presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara Óscar Villamizar por estos mismos hechos.

Las denuncias se producen luego de los disturbios registrados durante la actividad denominada “Súbete a la chiva”. Una caravana política que recorría varios municipios de Santander que terminó en medio de tensiones, agresiones verbales y enfrentamientos en Charalá.

“Que aceleren las investigaciones penales y disciplinarias por los hechos ocurridos en Charalá”, manifestó Flórez.

La senadora aseguró además que durante los hechos varios policías fueron golpeados mientras intentaban proteger a los integrantes de la caravana política y a la representante electa Yolanda Silva.

“Hemos interpuesto denuncias penales. La Policía también presentó su denuncia porque fueron golpeados policías por proteger a la chiva y a las personas que acompañaban este ejercicio pedagógico de campaña”, afirmó.

Flórez indicó que dentro de las denuncias también se incluyeron nombres de personas que, según dijo, habrían participado en las agresiones ocurridas durante la jornada política.

Las nuevas denuncias contrastan con la versión entregada previamente por el alcalde Jorge Vega, quien negó que la administración municipal hubiera bloqueado la actividad política.

“Son acusaciones sin fundamentos”, respondió el mandatario, quien aseguró que el municipio no tenía conocimiento previo sobre el ingreso de la chiva ni de las personas que participaban en el recorrido.

El alcalde además aclaró que no se trataba de exigir permisos para ingresar al municipio, “sino de la falta de información previa sobre la actividad”.