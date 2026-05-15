Sura suspendió el traslado de 500 niños a otra IPS en Bucaramanga

EPS Sura suspendió provisionalmente el traslado de cerca de 500 niños con terapias especializadas hacia otra IPS en Bucaramanga.

La decisión se conoció luego del plantón que realizaron este viernes 15 de mayo varios padres de familia frente a la sede principal de Sura y de una reunión posterior con el gerente regional de la EPS.

Actualmente los menores reciben sus terapias en HIS, una IPS que tiene convenio con Sura para prestar estos servicios especializados.

Sin embargo, iban a ser trasladados a Audiomédica, entidad que, según los acudientes, no tendría la infraestructura, los profesionales ni algunos servicios necesarios para continuar los procesos terapéuticos.

“Esta es una situación muy preocupante porque nuestros niños pueden retroceder completamente”, manifestó en su momento Laura Rugeles, madre de familia y vocera de varios acudientes, quien dio a conocer el caso en Caracol Radio.

Tras la reunión con directivas de Sura, las familias aseguraron haber recibido un “parte de tranquilidad” mientras se revisa el proceso de traslado.

“Nos da un parte de tranquilidad porque se suspende provisionalmente el traslado masivo de los niños hasta tener certeza de que la otra IPS sí cuenta con la planta física y los terapeutas capacitados para atenderlos”, señaló Rugeles.

Los acudientes esperan que el próximo martes 18 de mayo la EPS entregue una comunicación formal confirmando esta suspensión provisional.