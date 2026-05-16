“La más hermosa de América Latina”: Gustavo Petro por la nueva sede de la UIS en Málaga, Santander

Durante su visita a Málaga, Santander, este viernes 15 de mayo, el presidente Gustavo Petro entregó un reconocimiento a la última etapa de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander en este municipio y aseguró que esta infraestructura educativa es “una de las más hermosas de América Latina”.

En su intervención, el mandatario resaltó el impacto que tiene la sede universitaria en la provincia de García Rovira, al señalar que se ha convertido en un “atractor de juventud” para estudiantes de distintas regiones del país.

“Estoy sorprendido rector, porque ya van varias inauguraciones que hago en sedes de la UIS, pero esta sede yo creo que es una de las más hermosas de América Latina”, afirmó Petro durante el acto oficial.

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El presidente destacó además la integración arquitectónica del campus con el entorno natural y aseguró que la obra podría recibir reconocimientos internacionales en arquitectura. “Gánese o no esos premios, esta es una joya que entregamos a Santander”, expresó.

Estos fueron los recursos destinados para la obra

La inversión de la obra física fue de $105.865 millones. Los recursos provinieron de diferentes fuentes:

$55.234 millones del Ministerio de Educación Nacional

$28.429 millones mediante ordenanza departamental

$15.640 millones de la estampilla Pro UIS

$6.561 millones de recursos propios de la universidad

Además, la dotación tecnológica y de mobiliario tuvo una inversión adicional de $12.196 millones financiados con recursos propios de la UIS.

La construcción inició el 4 de diciembre de 2023 y desde este 15 de mayo de 2026 entraron en operación los módulos 1, 2, 3, 4 y 6. Según el cronograma del proyecto, los módulos 5 y 7 estarán terminados el próximo 30 de junio.

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El presidente Gustavo Petro también indicó que aún falta un tramo final de la obra y aseguró que espera dejarlo listo antes de finalizar su mandato. “Será como la despedida aquí en esta región”, señaló.

La nueva infraestructura busca fortalecer la cobertura de educación superior en el oriente del país y consolidar a Málaga como un polo universitario para la región.