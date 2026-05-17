Trump advierte que “no quedará nada” de Irán si no acepta un acuerdo

EEUU investiga operaciones especulativas en petróleo antes de anuncios de Trump sobre Irán.

INTERNACIONAL

En su cuenta de la plataforma Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump volvió a amenazar a Irán. “No quedará nada de Irán si no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos (…) El tiempo apremia”, señaló.

Lea también: Netanyahu celebra que Israel controla ya el 60 % de Gaza: “Estamos sometiendo a Hamás”

La tensión crece mientras permanecen estancadas las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra. Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra como condiciones para avanzar con los diálogos.

Esta mañana Irán entregó un nuevo paquete de propuestas al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su visita oficial a Teherán, en el marco de los esfuerzos para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y EE.UU.

Al mismo tiempo, acusó a EE.UU. e Israel de usar la inseguridad en el estrecho de Ormuz para una nueva escalada bajo el argumento de proteger la paz y la estabilidad de los mercados globales.

En su cuenta de la red social en X, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, dijo lo siguiente: “Este es su conocido y cínico manual de actuación: fabricar crisis y guerra, y luego escalar aún más bajo la noble bandera de restaurar la estabilidad y defender la paz”.

Le puede interesar: Rusia sufrió un ataque masivo de drones contra Moscú, una presión de Kiev para cesar la guerra

Las Fuerzas Armadas de Irán también advirtieron de las consecuencias que tendría otro eventual ataque de Estados Unidos contra Irán.

Escuche Caracol Radio en vivo: