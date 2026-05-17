Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia? / Colprensa

¡Se definen las dos semifinales de la Liga Colombiana 2026-I!

Los duelos de ida comenzaron en el Manuel Murillo Toro de Ibagué con la victoria por la mínima diferencia (0-1) de Atlético Nacional sobre Deportes Tolima.

Fue un polémico encuentro que se desniveló al minuto 31, cuando Anderson Angulo se fue expulsado por doble amonestación, tras una polémica infracción sobre Juan Manuel Rengifo. Con un jugador de más en cancha, el verde sacó provecho de la pelota quieta y con un certero cabezazo de Alfredo Morelos selló el triunfo.

A segunda hora en el Estadio El Campín, Independiente Santa Fe salvó el empate a uno (1-1) con Junior de Barrnaquilla.

La historia en la capital del país se abrió sobre los 37 minutos con un desborde por derecha y conscuente centro rasante, que Iván Scarpeta intentó rechazar, pero terminó anotando en su propia portería. Ahora bien, sobre el final (85′), una pena máxima por mano dentro del área rojiblanca fue a la postre convertida por Hugo Rodallega. Serie abierta.

Semifinales vuelta de la Liga Colombiana 2026-I

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Fecha: Sábado 23 de mayo.

Hora: 6 de la tarde.

Estadio: Atanasio Girardot.

Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe

Fecha: Sábado 23 de mayo.

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: Romelio Martínez.