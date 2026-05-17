🔴EN VIVO Etapa 9: la etapa reina antes del descanso, el Giro entra en los Apeninos

El Giro de Italia 2026 disputará este domingo su novena etapa con un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, en una jornada que promete mover nuevamente la pelea por la maglia rosa. Luego del triunfo de Jhonatan Narváez en Fermo, la carrera llega a los Apeninos con un perfil mucho más exigente y con terreno ideal para ataques entre los favoritos.

La etapa contará con más de 2.300 metros de desnivel acumulado y tendrá como gran desafío el ascenso final a Corno alle Scale, un puerto de segunda categoría con más de 10 kilómetros de subida. Aunque la pendiente media no parece definitiva, el desgaste de la primera semana podría marcar diferencias importantes antes de la segunda jornada de descanso.

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