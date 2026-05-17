🔴EN VIVO Etapa 9: la etapa reina antes del descanso, el Giro entra en los Apeninos
La jornada entre Cervia y Corno alle Scale pondrá a prueba a los favoritos de la clasificación general.
El Giro de Italia 2026 disputará este domingo su novena etapa con un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, en una jornada que promete mover nuevamente la pelea por la maglia rosa. Luego del triunfo de Jhonatan Narváez en Fermo, la carrera llega a los Apeninos con un perfil mucho más exigente y con terreno ideal para ataques entre los favoritos.
La etapa contará con más de 2.300 metros de desnivel acumulado y tendrá como gran desafío el ascenso final a Corno alle Scale, un puerto de segunda categoría con más de 10 kilómetros de subida. Aunque la pendiente media no parece definitiva, el desgaste de la primera semana podría marcar diferencias importantes antes de la segunda jornada de descanso.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del Giro:
Ballerini Davide (XDS Astana Team) avanzando en el grupo
El equipo Decathlon CMA CGM lidera el pelotón.
Los países con mejor puntuación esteGiro de Italia .
Francia
Italia
Ecuador
Portugal
Urugay
Clasificación Rey de las Montañas
1 VINGEGAARD Jonas 61 Equipo Visma | Alquila una bicicleta
2 SEVILLA Diego Pablo 60 Equipo Polti Visita Malta
3 GALL Félix 24 Equipo CMA CGM de Decathlon
4 ARRIETA Igor 18 Equipo de los Emiratos Árabes Unidos - XRG
5 OLIVEIRA Nelson 18 Equipo Movistar
Peloton se estiró.
4 GEENS Jonas
22 Martín Marcellus
85 MILESI Lorenzo
88 RUBIO Einer
156 NABERMAN Tim
Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) puede conseguir hoy su victoria número 50 como profesional.