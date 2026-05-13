Etapa 5 del Giro de Italia 2026: recorrido, planimetría y todo lo que debe saber. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Los ciclistas del Giro de Italia 2026 se alistan para correr la quinta etapa, que tendrá lugar este miércoles 13 de mayo entre Praia a Mare y Potenza con un recorrido de 203 kilómetros.

Se trata de un comienzo explosivo con un ascenso a Prestieri (3a, 13 km al 4,6 por ciento). Hasta mitad del recorrido perfil descendente con algunos repechos. Desde el km 100 a meta tocará ascender de forma progresiva hasta llegar a la cima del Monte Grande de Viggiano (2a, 6,6 km al 9,2), el escollo más complicado de la jornada.

Desde el alto, carreteras onduladas hasta el Kk bonificado, esta vez en alto tras ascender 2 km al 5,2 por ciento. Los últimos 28 km son en descenso exceptuando de un muro corto, pero duro, de 300 metros al 12 por ciento. Hasta meta una rápida bajada para decidir el vencedor.

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Ciccone se estrena con la maglia rosa

Esta quinta fracción tendrá como principal novedad la aparición del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) portando la maglia rosa, prenda que se infunda en líder de la clasificación general. El pedalista se hizo con la maglia, luego de su brillante actuación en la jornada del martes.

“Empecé a andar en bicicleta con el sueño de algún día vestir el maillot rosa. Ese sueño se ha hecho realidad. No me lo esperaba para nada. Después de los momentos difíciles que viví en el Giro, es una locura verme ahora con este maillot sobre mis hombros”, dijo Ciccone.

El pedalista del Lidl Trek espera mantenerse en lo más alto de la clasificación por lo menos hasta el término de la primera semana, más allá de que la carrera de este 13 de mayo luce sumamente complicada: “Sería magnífico subir el Blockhaus el viernes con el maillot rosa, en mi región. Pero ya tenemos una etapa difícil el miércoles. Es un sueño… ¿por qué no? Me siento bien y, obviamente, defenderemos esta camiseta”.

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