Más de 30 obras de teatro GRATIS en Bogotá: Día y hora en el Festival del Teatro Alternativo

Del 15 al 23 de mayo de 2026, Bogotá se convierte en el epicentro de las artes escénicas con la llegada del Festival de Teatro Alternativo (FESTA) en su edición número 18.

Este evento, organizado por la Corporación Colombiana de Teatro (CCT) bajo la dirección de la maestra Patricia Ariza, se consolida tras 36 años de historia como un espacio fundamental para el pensamiento crítico y la creación independiente en América Latina.

Bajo el lema ‘El teatro colombiano vive’, el festival ofrecerá una programación masiva que incluye 80 obras de teatro, danza, performance y títeres.

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¿Qué países participarán en el Festival de Teatro Alternativo de Bogotá?

El FESTA 2026 destaca por su gran escala: contará con más de 85 funciones distribuidas en 25 escenarios de la ciudad. La participación es amplia y diversa, reuniendo a 44 grupos locales de Bogotá y 12 agrupaciones de regiones como Buenaventura, Cali, Medellín, Pasto y Villa de Leyva, entre otras.

Además, en las participaciones internacionales estarán presentes con colectivos de:

Argentina

Canadá

Cuba

Ecuador

Estados Unidos

México

Una coproducción entre Colombia y Brasil.

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Lo más relevante para la ciudadanía es que 30 de estas funciones tendrán entrada libre, permitiendo un acceso democrático a la cultura.

Obras de teatro GRATIS en Bogotá: FESTA 2026

Para que no se pierda de lo mejor del teatro independiente sin gastar un peso, aquí le presentamos algunas funciones clave de la programación gratuita. Recuerde que el ingreso es hasta completar el aforo de cada sala, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

Domingo 17 de mayo:

Rara Amistad a las 12:00 m. en la Plazoleta México, y Aquellas aguas trajeron estos lodos a las 5:00 p.m. en el Auditorio León de Greiff

Lunes 18 de mayo:

La icónica obra Guadalupe años sin cuenta a las 6:00 p.m. en el Teatro La Candelaria, y Durbaan al mediodía en la Plazoleta México del Fondo de Cultura Económica.

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Viernes 22 de mayo:

El médico a palos a las 5:00 p.m. en El Parche Nacional, y la obra El canto de las moscas a las 7:30 p.m. en la Sala Augusto Boal

Sábado 23 de mayo:

La profecía del frailejón a las 12:00 m. en la Plazoleta México del Fondo de Cultura Económica, y el cierre con Histeria a las 6:00 p.m. en la Sala Augusto Boal.

Festival de Teatro Alternativo: ¿Cuál es el tributo 2026?

Esta edición rinde tributo a instituciones que han marcado la historia del teatro en el país. Se celebrarán los 60 años del Teatro La Candelaria y los 50 años del Teatro Libélula Dorada, reconociendo su labor ininterrumpida y su aporte a la estética latinoamericana.

Además de las funciones, el FESTA incluye una agenda académica con 7 talleres especializados y 3 grandes encuentros, diseñados para reflexionar sobre el estado actual de las artes vivas en el contexto nacional y mundial.

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Precios y boletería: Festival de Teatro Alternativo 2026

Para las funciones que no son gratuitas, los precios se mantienen accesibles para el público general: la entrada cuesta $20.000, mientras que estudiantes y adultos mayores pagan solo $15.000.

También están disponibles abonos de $50.000 para ver cinco obras diferentes, o un abono de apoyo de $120.000 que incluye ocho obras y la camiseta oficial del festival. Toda la programación detallada y la venta de boletería están disponibles en los sitios web oficiales de la Corporación Colombiana de Teatro y eticketablanca.com