Running: Estudio revela los beneficios de salir a trotar, ¿afecta lo psicológico?

En un entorno donde la salud preventiva cobra más relevancia que nunca en Colombia este 2026, el running se consolida como la actividad física predilecta por su eficiencia y accesibilidad.

Más allá de una tendencia, la ciencia respalda que salir a trotar no solo transforma el cuerpo, sino que es una herramienta clave para la longevidad y el bienestar mental.

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Estudio revela los beneficios de salir a trotar

Un estudio de gran alcance publicado en el Journal of the American College of Cardiology y destacado por National Geographic revela un dato sorprendente: correr entre cinco y diez minutos diarios aumenta la esperanza de vida en un promedio de tres años.

De acuerdo con Duck-Chul Lee, experto en epidemiología de la actividad física de la Universidad Estatal de Iowa, este hábito reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiopatías coronarias

Cabe resaltar que, en la actualidad, los colombianos buscan alternativas de salud tras las fluctuaciones en el costo de vida y los cambios en el sistema de salud, el trote aparece como una “medicina” gratuita y efectiva.

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Beneficios de salir a trotar que debes conocer: ¿afecta lo psicológico?

Practicar running de manera regular impacta positivamente en múltiples niveles del organismo:

Salud Cardiovascular: fortalece el corazón y optimiza la circulación

fortalece el corazón y optimiza la circulación Pérdida de Peso: es una de las actividades que más quema calorías y grasa corporal

es una de las actividades que más quema calorías y grasa corporal Huesos más fuertes: previene patologías como la osteoporosis

previene patologías como la osteoporosis Adiós al estrés y la depresión : la liberación de endorfinas mejora el ánimo y combate síntomas depresivos

: la liberación de endorfinas mejora el ánimo y combate síntomas depresivos Mejor sueño: contribuye a un descanso profundo y reparador

contribuye a un descanso profundo y reparador Músculos tonificados: trabaja intensamente piernas, glúteos y zona abdominal

trabaja intensamente piernas, glúteos y zona abdominal Sistema Inmune: refuerza las defensas naturales del cuerpo

refuerza las defensas naturales del cuerpo Resistencia física: i ncrementa la capacidad pulmonar

ncrementa la capacidad pulmonar Longevidad: como mencionamos, añade años de calidad a tu vida

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¿Cómo empezar a correr ?

Si su objetivo es iniciar este mes, los entrenadores recomiendan seguir estos pasos para evitar lesiones:

Metas realistas: defina tiempos cortos (ej. 10 minutos) para mantener la motivación

Calentamiento previo: camine suavemente de 5 a 10 minutos antes de acelerar el ritmo

camine suavemente de 5 a 10 minutos antes de acelerar el ritmo Técnica de respiración: inhale por la nariz y exhale por la boca de forma rítmica

inhale por la nariz y exhale por la boca de forma rítmica Superficies planas: inicie en senderos o pistas suaves para proteger sus articulaciones

inicie en senderos o pistas suaves para proteger sus articulaciones Escucha a tu cuerpo: Si siente fatiga extrema o dolor, es vital detenerse y recuperar

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