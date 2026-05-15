Barranquilla logra la máxima calificación financiera de Fitch Ratings

La ciudad de Barranquilla alcanzó la calificación AAA(col), el nivel más alto en la escala nacional, según la firma internacional Fitch Ratings, pasando de AA(col) a la máxima categoría crediticia.

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De acuerdo con el informe, este ascenso refleja una mejora en la solidez fiscal del distrito, su mayor capacidad de recaudo de ingresos propios y una menor dependencia de transferencias del Gobierno Nacional, gracias al comportamiento del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio (ICA).

“Refleja una ciudad que invierte y ejecuta obras”

La administración distrital destacó que este resultado evidencia una gestión financiera sólida, respaldada también por la ejecución de la mayoría de los proyectos del plan de desarrollo, la refinanciación ordenada de la deuda y el dinamismo económico y turístico de la ciudad, que ha mostrado un incremento en el flujo de pasajeros aéreos.

El alcalde Alejandro Char señaló en su cuenta de X que la calificación “refleja una ciudad que invierte, ejecuta obras, transforma vidas y maneja con responsabilidad los recursos públicos”, resaltando además que Barranquilla se consolida como un destino atractivo para la inversión.

Con la nueva calificación, la ciudad podrá acceder a condiciones de financiamiento más favorables, lo que se traduce en créditos más baratos para proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo turístico.

Fitch Ratings, una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo a nivel mundial, evalúa la capacidad de pago de gobiernos y entidades. En el caso de Barranquilla, la perspectiva se mantiene estable, lo que indica que no se prevén cambios en la calificación en el corto plazo.