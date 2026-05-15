Bogotá refuerza los controles contra quirófanos clandestinos y centros estéticos ilegales

Operativo de vigilancia a ambulancias / Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud encendió las alertas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y por personas no autorizadas, luego de recibir 282 quejas relacionadas con este tipo de servicios entre enero de 2025 y mayo de 2026.

De estas, 194 corresponden a sitios no habilitados o clandestinos, 58 a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 a prestadores independientes y 7 a establecimientos con objetos sociales diferentes a la prestación de servicios de salud.

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría ha identificado y cerrado quirófanos clandestinos que operaban en casas y apartamentos “a puerta cerrada”, sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.

Entre las principales denuncias recibidas se encuentran mala praxis, uso de medicamentos falsificados o vencidos, falta de bioseguridad, publicidad engañosa, ausencia de consentimiento informado y abandono médico posterior a los procedimientos.

La Secretaría Distrital de Salud recordó que centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas, incluso si cuentan con concepto sanitario favorable para servicios no invasivos.

Como parte de las acciones de control, durante 2025 la Secretaría realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad.

En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.