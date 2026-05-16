Iván Cepeda pidió investigar supuesta campaña de desprestigio tras falsos audios de ‘Calarcá’

En la ciudad de Pasto, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció luego del informe entregado por la Policía Nacional sobre unos supuestos audios en los que, presuntamente, alias ‘Calarcá’ estaría dando instrucciones para favorecer su campaña electoral.

Le puede interesar: Candidatos a contralor serán entrevistados el próximo martes para depurar lista de elegibles

Según la investigación de la Policía, la voz de los audios no correspondería a integrantes de esa estructura armada, sino a un presunto extorsionista que estaría actuando desde un centro carcelario y utilizando su nombre de manera fraudulenta.

Tras la investigación, el candidato rechazó cualquier intento de presión de grupos armados dentro de la contienda electoral y pidió a sectores políticos y medios de comunicación retractarse por los señalamientos realizados al respecto en los últimos días.

También le puede interesar: Familia de Miguel Uribe Turbay rechazó posible preacuerdo entre Fiscalía y ‘El Costeño’

Pide investigación a los responsables

El candidato presidencial Iván Cepeda también anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para determinar quiénes estarían detrás de lo que calificó como una estrategia sistemática para afectar su imagen y la de su movimiento político durante la campaña.

Puede leer: Reforma pensional: Petro confirmó que presidente de Asonfondos se pensionó con Colpensiones

“Queremos que se determine si hay responsabilidad penal en esta acción deliberada de confundir al electorado y generar una idea en la opinión pública de que estamos apelando a grupos armados para presionar el resultado electoral”, señaló en Pasto el aspirante.

El candidato sostuvo además que este tipo de situaciones no serían aisladas y aseguró que hacen parte de una serie de señalamientos repetitivos y sin fundamentos.

También puede leer: Nuevo choque entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Con mi hija no se metan”

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: