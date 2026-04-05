Trucos sencillos para evitar el mareo en un carro: oler una fruta es bastante efectivo, ¿cuál es?

El mareo es una sensación muy común en la vida diaria. Según la Mayo Clinic, es una de las causas más frecuentes de consulta médica.

Puede aparecer por situaciones simples como levantarse rápido, usar pantallas por mucho tiempo o viajar. Generalmente, es pasajero y no representa un problema grave.

Los expertos indican que tiene muchas causas, como deshidratación o cambios en la presión arterial. Si ocurre seguido o es intenso, es importante consultar a un profesional de salud.

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¿Qué hacer antes de iniciar un viaje en carro para no marearse?

El mareo en carretera puede aparecer de forma inesperada y arruinar un viaje si no se maneja adecuadamente. Saber cómo actuar a tiempo ayuda a reducir la incomodidad y evitar que los síntomas empeoren, permitiendo continuar el trayecto de manera más tranquila y segura.

Comer ligero y evitar alimentos grasosos o muy abundantes.

Dormir bien la noche anterior para evitar fatiga.

Mantenerse bien hidratado antes de salir.

Evitar el consumo de alcohol antes del viaje.

Llevar medicamentos recomendados si se es propenso al mareo.

Planificar paradas para descansar durante el trayecto.

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Trucos sencillos para evitar el mareo en un carro

De acuerdo con Medlineplus el mareo en el carro es una molestia común, especialmente en viajes largos o con muchas curvas. Se produce por una confusión entre lo que el cuerpo percibe y lo que ven los ojos, pero con algunos trucos simples es posible prevenirlo y viajar más cómodo.

Sentarse en el asiento con menor movimiento.

Mirar hacia el horizonte en lugar de enfocar objetos cercanos.

Evitar leer o usar el celular durante el trayecto.

Mantener una buena ventilación dentro del vehículo.

Hacer paradas frecuentes para descansar si el recorrido es largo.

Algunos trucos caseros incluyen oler menta, limón o jengibre, beber agua despacio y descansar con los ojos cerrados. Comer ligero antes de un viaje o actividad también previene que el mareo vuelva pronto.

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¿Qué es bueno para quitar el mareo rápido?

Para quitar el mareo rápido, lo primero es sentarse o recostarse y mantener la cabeza firme. Respirar aire fresco y mirar un punto fijo ayuda a que el cuerpo se estabilice y disminuya la sensación de vértigo.

También es útil hacer pausas si se está en movimiento, como en un carro o bus, y evitar mirar objetos que se mueven demasiado. Mantener el cuerpo relajado ayuda a que el mareo desaparezca más rápido.