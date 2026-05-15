Concierto de Ed Sheeran en Bogotá: Horarios, rutas de llegada, salida y posible setlist (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio) / Kevin Mazur

El cantante británico Ed Sheeran regresa a Colombia luego de varios años de no estar presente en los escenarios del país, la última vez que lo hizo estuvo en el Parque Simón Bolívar, en esta oportunidad lo hará en el escenario Vive Claro. Este es uno de los conciertos más llamativos y esperados del año.

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El artista que llega al país en el marco de su gira ‘Loop Tour’ también es reconocido por éxitos como ‘Shape of You’, ‘Perfect’, ‘Photograph’ y ‘Thinking Out Loud’, reunirá a miles de fanáticos en una noche que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la ciudad.

Debido a esto, se espera que haya una alta asistencia y por ende gran afluencia en el lugar, es por ello que TransMilenio también se prepara para ayudar con la movilidad de todos los asistentes al espectáculo.

La entidad confirmó que habilitará más de 30 rutas zonales, además de servicios troncales y rutas especiales para que los usuarios puedan movilizarse hacia y desde el concierto sin mayores complicaciones.

Rutas de Transmilenio para la llegada al concierto de Ed Sheeran:

Transmilenio dispone de 16 rutas troncales en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y TransMiZonal cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63:

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Rutas de Transmilenio para la salida del concierto de Ed Sheeran:

Estas son las rutas que estarán disponibles el sábado 16 de mayo para asistir al concierto del artista británico Ed Sheeran:

Rutas de Transmilenio para la salida del concierto de Ed Sheeran: Ampliar Rutas de Transmilenio para la salida del concierto de Ed Sheeran: Cerrar

Tenga en cuenta que en su boleta, que la encuentra en la aplicación de Quentro, podrá ver la puerta por la cuál deberá ingresar al evento.

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Horarios:

Puertas: 3:30pm

3:30pm Presentación inicial : 6:45 pm - 7:15 pm

: 6:45 pm - 7:15 pm Ed Sheeran: 8:00 pm - 11:00 pm

Posible Setlists:

Esta es la lista de canciones que probablemente cante el artista en medio de su concierto en Bogotá.

You Need Me, I Don’t Need You

Sapphire

Castle on the Hill

The A Team

Shivers

Don’t

Eyes Closed

Little Bird

Sofa

Tenerife Sea

Supermarket Flowers

Give Me Love

Galway Girl

Nancy Mulligan

I Don’t Care

Old Phone

Heaven

Camera

Celestial

Photograph

Eastside / 2002 / Cold Water / Little Things / Love Yourself

Thinking Out Loud

Perfect

I See Fire

Symmetry

Bloodstream

Afterglow

Shape of You

Azizam

Bad Habits

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