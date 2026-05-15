Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 may 2026 Actualizado 19:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Balacera en medio de un robo dentro de un establecimiento en la localidad Suba en Bogotá

Una de las víctimas usó su arma de dotación para evitar el robo

Balacera en medio de robo a un establecimiento en la localidad Suba

Balacera en medio de robo a un establecimiento en la localidad Suba

Balacera en medio de robo a un establecimiento en la localidad Suba
Añadir Caracol Radio en Google

En las últimas horas se presentó un cruce de disparos en la localidad de Suba, luego que un hombre en una motocicleta intentó robar la cadena de oro de una persona que sería un exuniformado que se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Villas.

“Al presentarse los hechos, la víctima reacciona utilizando su arma de uso personal con salvoconducto al día, disparando e impactando a esta persona. Persona que se moviliza en la motocicleta. Metros más adelante pierde el control de la misma, cayendo de ella e impactando contra un poste que se que se encuentra en el separador de la vía”, dijo el coronel Julio César Botero, comandante de la estación de policía Suba.

De acuerdo con las autoridades, la víctima del robo se presenta ante la zona de atención de Policía manifestando e informando los hechos.

Por los hechos, la persona será presentada ante la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir