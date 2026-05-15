Balacera en medio de un robo dentro de un establecimiento en la localidad Suba en Bogotá

Balacera en medio de robo a un establecimiento en la localidad Suba

En las últimas horas se presentó un cruce de disparos en la localidad de Suba, luego que un hombre en una motocicleta intentó robar la cadena de oro de una persona que sería un exuniformado que se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Villas.

“Al presentarse los hechos, la víctima reacciona utilizando su arma de uso personal con salvoconducto al día, disparando e impactando a esta persona. Persona que se moviliza en la motocicleta. Metros más adelante pierde el control de la misma, cayendo de ella e impactando contra un poste que se que se encuentra en el separador de la vía”, dijo el coronel Julio César Botero, comandante de la estación de policía Suba.

De acuerdo con las autoridades, la víctima del robo se presenta ante la zona de atención de Policía manifestando e informando los hechos.

Por los hechos, la persona será presentada ante la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada.

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