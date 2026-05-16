¿Lloverá durante el puente festivo de la Ascensión? Pronóstico del IDEAM para el 16, 17 y 18 de mayo

¿Nuevo frente frío traerá más lluvias? Pronóstico IDEAM 16 al 20 de marzo Bogotá y más ciudades. Getty Images

Este lunes 18 de mayo de 2026 se conmemora la Ascensión de Cristo en la fe católica, siendo esta una fecha móvil, bajo el mandato de la Ley Emiliani, la cual forma un nuevo puente festivo para el disfrute de los colombianos.

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En medio de una jornada en la que se espera que millones de personas se desplacen a diversos destinos turísticos, el país se enfrenta a un considerable aumento de temperaturas, mientras crece también la posibilidad de que llegue el fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año.

En este contexto, el IDEAM presentó al público su pronóstico para el sábado 16, domingo 17 y el lunes 18 de mayo, puente festivo de la Ascensión:

Pronóstico del clima sábado 16 de mayo

El IDEAM prevé un incremento significativo en las lluvias sobre gran parte de Colombia.

El pronóstico incluye lluvias moderadas a fuertes en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Arauca, Casanare, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia, Boyacá y Santander.

Por otra parte, en la región Caribe se espera un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones con respecto al viernes, con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.

Al mismo tiempo, el instituto predice lloviznas dispersas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Pronóstico del clima domingo 17 de mayo

Según el IDEAM, el domingo se espera que tanto la nubosidad como la intensidad de las lluvias disminuyan, especialmente en el centro y occidente del país.

Sin embargo, predice lluvias moderadas a localmente fuertes durante la tarde, en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Arauca, Nariño, Chocó, Risaralda, Antioquia y Santander.

A su vez, en la costa Caribe las condiciones serían secas con cielos parcialmente nublados, aunque el IDEAM no descarta lluvias ligeras a moderadas en zonas aisladas del centro y sur de la región.

En la región insular, las condiciones que se esperan son secas y con nubosidad variable.

Pronóstico del clima, lunes 18 de mayo

Para el final del puente festivo, el instituto meteorológico pronostica un leve descenso generalizado de la nubosidad y de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

Aun así, es posible que haya lluvias moderadas a localmente fuertes, principalmente durante la tarde, en Vaupés, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander.

En la región Caribe hay probabilidad de lluvias moderadas en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Finalmente, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cierra el puente con condiciones secas y nubes dispersas.