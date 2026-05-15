Cinco proyectos deportivos avanzan en Santander, según el Ministerio del Deporte

El Gobierno Nacional anunció nuevos avances en materia de infraestructura deportiva para Santander. Durante su visita a Girón, la Ministra del Deporte, Patricia Duque, confirmó que actualmente se adelanta el cierre de cinco proyectos en el departamento y que próximamente se pondrán en funcionamiento nuevas obras.

Aunque la jefe de la cartera deportiva del país llegó a Santander para verificar la puesta en marcha de un escenario deportivo en Girón, también entregó detalles sobre otras inversiones que se ejecutan en Santander y el estado de algunos proyectos regionales.

“En el departamento de Santander en este momento nosotros estamos cerrando cinco proyectos que pronto entregaremos”, afirmó la ministra, quien además mencionó que uno de ellos se desarrolla en San Gil con apoyo del Departamento de Prosperidad Social.

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Explicó que se trata de una obra que aún tiene pendientes algunos trámites técnicos antes de entrar en operación. “Muy pronto estaremos acompañando también ese municipio para poder poner en funcionamiento el proyecto”, indicó.

La ministra destacó que las inversiones hechas en Santander han sido “importantes y significativas”, en medio de un recorrido nacional que adelanta el Ministerio del Deporte para finalizar obras que venían de administraciones anteriores y evitar que queden inconclusas.

“Lo menos que yo pueda hacer como ministra del deporte es garantizar que todos estos escenarios que vienen de ejecuciones anteriores queden completamente legalizados”, sostuvo.

Sobre los cinco proyectos, en específico, que se estarían ejecutando, señaló que pronto los conocerán los santandereanos, pero que “son de beneficio para las comunidades más olvidadas”.

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A nivel nacional, la funcionaria aseguró que el Ministerio adelanta inversiones en cerca de 150 escenarios deportivos, con recursos que superan los 500 mil millones de pesos.

Señaló que actualmente el Gobierno Nacional trabaja en el cierre de 67 proyectos deportivos en distintas regiones del país y aseguró que la meta es dejar los escenarios listos para su funcionamiento antes de finalizar el actual periodo presidencial.

Además, indicó que vienen trabajando junto a la Contraloría General para destrabar proyectos que durante años permanecieron sin terminar y que, según dijo, corrían el riesgo de convertirse en “elefantes blancos”.

“La obra que se puso en funcionamiento en Girón se suma a los municipios de Barrancabermeja, Villanueva, Cerrito y Floridablanca, donde el Gobierno Nacional ya finalizó cuatro proyectos de infraestructura deportiva que representan una inversión total de $13.363 millones“, comunicó el Ministerio del Deporte.