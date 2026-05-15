Así es el singular edificio de la UIS en Málaga, Santander que inaugura Petro

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro llega hoy a Málaga para inaugurar la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS en esa población, un edificio muy singular en el que se invirtieron 105 mil millones de pesos.

Durante la tercera visita del jefe de Estado a esa ciudad, cabecera de la provincia de García Rovira, se pondrá en funcionamiento la sede de la institución que ocupa una superficie de casi 24 mil metros cuadrados.

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Fue diseñado por el arquitecto Lorenzo Castro; en su construcción se usaron materiales como concreto de última generación resilia con capacidad de plegarse y adaptarse estructuralmente.

También se usó un material llamado Travertino Málaga; es un mármol autóctono de la provincia de García Rovira, extraído de la vereda Calichal.

Los diseñadores explicaron que el edificio se compone de “grandes módulos arquitectónicos conectados con el relieve natural del terreno. Es una imponente estructura metálica que dialoga con el paisaje de la región”.

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Las directivas de la UIS aseguran que la nueva sede fortalece la presencia institucional en la región y abre nuevas oportunidades para jóvenes de Santander, Norte de Santander y Boyacá. En la sede Málaga, hay 780 estudiantes matriculados, pero ese número podría llegar a 1275 en los próximos meses.

En la UIS Málaga se ofrecen 13 programas universitarios; 4 tecnológicos y un técnico profesional.

Durante la rectoría de Hernán Porras se han construido varios edificios; aparte de la nueva sede en Málaga, los de la escuela de Salud y el de Ciencias Humanas en la UIS.