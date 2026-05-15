Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 may 2026 Actualizado 15:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Así es el singular edificio de la UIS en Málaga, Santander que inaugura Petro

En la construcción de la sede de la institución fueron invertidos $ 105 mil millones.

Universidad Industrial de Santander, UIS

Universidad Industrial de Santander, UIS

Universidad Industrial de Santander, UIS
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro llega hoy a Málaga para inaugurar la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, UIS en esa población, un edificio muy singular en el que se invirtieron 105 mil millones de pesos.

Durante la tercera visita del jefe de Estado a esa ciudad, cabecera de la provincia de García Rovira, se pondrá en funcionamiento la sede de la institución que ocupa una superficie de casi 24 mil metros cuadrados.

UIS

UIS

UIS

UIS

Fue diseñado por el arquitecto Lorenzo Castro; en su construcción se usaron materiales como concreto de última generación resilia con capacidad de plegarse y adaptarse estructuralmente.

También se usó un material llamado Travertino Málaga; es un mármol autóctono de la provincia de García Rovira, extraído de la vereda Calichal.

Los diseñadores explicaron que el edificio se compone de “grandes módulos arquitectónicos conectados con el relieve natural del terreno. Es una imponente estructura metálica que dialoga con el paisaje de la región”.

UIS

UIS

UIS

UIS

Las directivas de la UIS aseguran que la nueva sede fortalece la presencia institucional en la región y abre nuevas oportunidades para jóvenes de Santander, Norte de Santander y Boyacá. En la sede Málaga, hay 780 estudiantes matriculados, pero ese número podría llegar a 1275 en los próximos meses.

En la UIS Málaga se ofrecen 13 programas universitarios; 4 tecnológicos y un técnico profesional.

Durante la rectoría de Hernán Porras se han construido varios edificios; aparte de la nueva sede en Málaga, los de la escuela de Salud y el de Ciencias Humanas en la UIS.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir