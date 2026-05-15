Piden acelerar caza control de hipopótamos tras nuevo avistamiento en Barrancabermeja, Santander

La Secretaría de Ambiente del distrito petrolero le pidió al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Santander acelerar la implementación del plan de manejo para los hipopótamos en la región.

Luego de un nuevo avistamiento en la vereda Cuatro Bocas, del corregimiento El Centro, videos en redes sociales mostraron al hipopótamo con comportamientos de agresividad y territorialidad frente a la comunidad.

Aunque no es la primera vez que los hipopótamos que rondan por el Magdalena Medio muestran comportamientos territoriales y agresivos, la situación sigue generando preocupación entre las autoridades y la comunidad.

“Las señales de territorialidad implican un espacio de peligro para las comunidades. Esta situación presenta una riesgo”, advirtió el secretario de Ambiente, Leonardo Granados.

Por esta razón, una vez más, la Administración Distrital insistió en la necesidad de aplicar medidas urgentes, incluyendo la captura del animal o la denominada “caza control”. Mecanismo que ya había sido expuesto por el Ministerio de Ambiente durante una visita realizada a Barrancabermeja.

De acuerdo con Granados, el hipopótamo se moviliza principalmente en horas de la noche y ha sido visto cerca de taladros de Ecopetrol y zonas cercanas a instituciones educativas.

“En estos momentos se hace necesario que el Ministerio de Ambiente y la CAS aceleren la toma de decisiones para poder capturar esta especie o realizar los procedimientos de caza control”, indicó el secretario.

Esto también impacta a los pescadors de la zona. Pues, pescadores han dejado de ingresar a algunos sectores por temor a encontrarse con los animales y especies nativas como chigüiros, nutrias y babillas han comenzado a desplazarse de su hábitat natural.

Además, el funcionario aseguró que hace más de 20 días se reportó el ingreso de otro hipopótamo por el sector de la Ciénaga El Galápago y La Candelaria, lo que podría aumentar la presencia de estos animales en áreas cercanas a la Sierra de las Infantas.