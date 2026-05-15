Ejército destruye maquinaria amarilla de las ACSN en el Magdalena

Magdalena

En una operación conjunta desarrollada en el sector de Cerro Lucano, en jurisdicción del municipio de Ciénaga, el Ejército Nacional logró ubicar y destruir maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros de oro, actividad que presuntamente financiaba a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La acción se realizó en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho con participación del Batallón de Montaña N.º 6, inteligencia militar, el grupo MARTE, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y Corpamag. Según las autoridades, esta unidad minera ilegal producía entre 100 y 150 gramos de oro diarios, generando ingresos ilícitos cercanos a los 2.700 millones de pesos mensuales para la estructura criminal.

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Durante la diligencia judicial, las tropas hallaron una retroexcavadora, 2 clasificadoras de material, 2 motores industriales, 8 motobombas, 450 galones de combustible (ACPM), 250 metros de manguera 3 unidades mineras (UMP), una planta eléctrica y elementos técnicos para la extracción del oro.