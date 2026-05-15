Condenadas 5 personas involucradas en crimen y desmembramiento de ciudadano italiano en Santa Marta

Santa Marta

Luego de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, cinco personas involucradas en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025, en los que un ciudadano italiano fue asesinado y su cuerpo arrojado en diferentes lugares de Santa Marta (Magdalena), fueron condenados a diferentes penas por un juez penal de conocimiento.

Se trata de Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro, sentenciados a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. José Ángel Liscano, condenado a 30 meses de prisión por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y Andrea Camila Verdugo Escorcia, quien recibió una pena de 24 meses de prisión por omisión de denuncia de particular.

Según la información entregada por la Fiscalía, Ospino Navarro fue el encargado de transportar al hombre que engañó al ciudadano italiano y lo indujo a ir al inmueble. Entre tanto, Ospino Navarro, Márquez Charris y Cantillo Salcedo recibieron y sometieron al extranjero, le hurtaron el celular y algunos objetos de valor, golpearon con un arma de fuego y objetos contundentes hasta causarle la muerte, y finalmente lo desmembraron.

Posteriormente, intervino José Ángel Lizcano para guardar las partes del cuerpo en bolsas plásticas, que fueron distribuidas y abandonadas en diferentes lugares.

Sobre el asesinato

El 7 de abril la policía de Santa Marta informó del hallazgo del cuerpo desmembrado de un biólogo italiano que había llegado cuatro días antes a esta ciudad turística del norte colombiano.

Sus restos fueron encontrados por un grupo de niños dentro de una maleta en la que estaban la cabeza, las manos y los pies. El 17 de abril se hallaron el resto de partes del cuerpo.