Tres estudiantes sufrieron golpe de calor durante celebración del Día del Maestro en Santa Marta

Santa Marta

Tres estudiantes de Primaría de la institución educativa Madre Laura en Santa Marta, fueron llevadas de urgencias a una clínica cercana afectadas por el denominado ‘Golpe de Calor’, cuando realizaban una actividad social.

Según la información las estudiantes se encontraban participando en un acto con motivo del día del maestro, en el coliseo de la institución cuando al parecer las altas temperaturas les generó una descompensación, por lo que directivos del plantel activaron el traslado inmediato al centro asistencial, donde fueron atendidas y posteriormente dadas de alta tras permanecer varias horas en observación médica.

Es de recordar que, la disminución del vapor de agua en la atmósfera y la presencia de una masa de aire cálida y seca están actuando como un “tapón térmico” que impide el desarrollo de nubosidad y tormentas.

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Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, se prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del litoral Caribe. En el caso de Santa Marta se prevén temperaturas entre los 26 y 34 grados centígrados.