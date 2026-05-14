Gobierno proyecta inversión de 1,2 billones para ampliar pista del aeropuerto de Santa Marta

Santa Marta

El Ministerio de Transporte en cabeza de María Fernanda Rojas lideró un foro denominado “Mujeres que mueven el territorio”, evento que se llevó a cabo en el Claustro San Juan Nepomuceno de la Universidad del Magdalena; donde se habló del liderazgo femenino en este campo.

“La movilidad es un derecho y los datos muestran que no todas las personas lo ejercen en igualdad de condiciones. Esta brecha no refleja capacidad ni interés: refleja barreras históricas de acceso que el sistema ha normalizado” destaca la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

Durante el encuentro anunció que el Gobierno Nacional incluyó dentro de su propuesta de inversión la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, una obra estimada en 1,2 billones de pesos que busca fortalecer la internacionalización de la terminal aérea y permitir la llegada de aeronaves de mayor tamaño.

La funcionaria explicó que el proyecto hace parte del documento Conpes que actualmente avanza en trámites ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de ejecutarse entre 2026 y 2035. Según Rojas, la intervención garantizaría una pista “más robusta y con mayor ancho”, ajustada a las necesidades turísticas y económicas de Santa Marta y el Caribe colombiano.

En el mismo escenario, se entregaron detalles sobre los avances de la doble calzada entre Ciénaga y Bosconia, así como las obras de mitigación en la vía entre Tasajera y el puente Pumarejo. Además, el Gobierno destacó las gestiones para construir una solución definitiva al puente de Mendihuaca, adaptada a los retos del cambio climático y al aumento de las crecientes en los ríos de la región.