Universidades con mejores resultados pruebas Saber Pro 2025: Superaron a Los Andes y la Nacional. Getty Images

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tiene la función de evaluar y medir la calidad de la educación que reciben los estudiantes en los diferentes niveles establecidos en la el sistema educativo nacional.

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En el caso de la educación superior, las pruebas Saber Pro son el instrumento de evaluación estandarizado que permite medir las competencias de los estudiantes que están a portas de culminar sus carreras profesionales.

En ese orden de ideas, el ICFES publicó los resultados de las últimas pruebas estatales Saber Pro llevadas a cabo en el 2025, revelando también la ponderación por puntajes en cuanto a universidades.

¿Qué se evalúa en las pruebas Saber Pro?

Según el ICFES, las pruebas Saber Pro se dividen en dos secciones principales: una de competencias genéricas y otra de específicas.

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La primera parte evalúa estos módulos:

Lectura crítica

Razonamiento cuantitativo

Competencias ciudadanas

Comunicación escrita e inglés

La segunda parte incluye temáticas y contenidos específicos relacionados con el área de formación de cada estudiante.

Lista de mejores resultados universidades Saber Pro 2025

En el ponderado de resultados globales por universidades publicado por el ICFES, que no necesariamente funciona como un ranking, se dio una sorpresa en el primer lugar, puesto que las instituciones que habitualmente se lo disputan: la Universidad de los Andes y la Nacional, se vieron superadas.

En ese sentido y desligando del análisis factores como el número de estudiantes, la Universidad EIA de Medellín, que tuvo recientemente como rector al candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo, tuvo el puntaje más alto.

La EIA superó por 40 puntos el promedio nacional, que en las pruebas Saber Pro 2025 se ubicó en 148. El segundo mejor puntaje lo tuvo la Universidad de los Andes, mientras que la UNAL se vio desplazada por instituciones de proyección institucional reciente como la ICESI y el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA.

Esta es la tabla completa de mejores resultados por universidades en las pruebas Saber Pro 2026: