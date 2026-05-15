Policía extraditó a alias ‘Chuqui’ y otras 3 personas requeridas por autoridades extranjeras

La Policía Nacional a través de la INTERPOL, realizó la extradición desde la ciudad de Bogotá de cuatro ciudadanos requeridos por autoridades extranjeras por delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y homicidio.

Asimismo, bajo la custodia de Alguaciles Federales (US Marshals), dos de estas personas fueron enviadas el día 15 de mayo hacia los Estados Unidos para comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Texas.

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¿De qui´énes se trata?

Se trata de José Enrique Martínez Flores, alias ‘Chuqui’ hombre de nacionalidad venezolana, uno de los cabecillas del grupo transnacional el “Tren de Aragua” en Bogotá. Este hombre es acusado de liderar redes de extorsión en las localidades de Kennedy y Bosa y coordinar el envío de cargamentos de cocaína a los Estados Unidos.

Alias ‘Chuqui’ enfrenta cargos por terrorismo y narcotráfico. Su captura see realizó en una operación conjunta entre la DIJIN, la Fiscalía General y el FBI.

Entre los extraditados también está Rafael Fernando Caicedo Estrada, alias ‘Morrongo’, requerido para comparecer a juicio por el uso de empresas fachada para el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

El tercero es Edgar Armando Burbano Benavides, solicitado por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos de República Dominicana. Señalado como uno de los pilotos estratégicos responsables del transporte aéreo de cocaína desde Colombia hacia el Caribe.

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Finalmente Jhonnys Carlos Barrios Gómez, ciudadano que fue entregado a funcionarios de INTERPOL en Caracas, requerido por el Juzgado Quinto del Estado de Mérida, Venezuela, por el delito de homicidio, relacionado con la muerte violenta de su pareja sentimental, una joven de 20 años. La operación logística de los traslados se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad.