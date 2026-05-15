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15 may 2026 Actualizado 01:14

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Orden Público

Murió en combates con el Ejército cabecilla señalado de crear centros de entrenamiento para menores

El reporte de inteligencia señala que alias ‘Fernando Gómez’ llevaba cerca de cinco años en las disidencias.

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Uno de los integrantes muertos durante los combates entre tropas del Ejército y disidencias Farc en zona rural de Belalcázar, Cauca, sería alias ‘Fernando Gómez’, señalado cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo.

Según documentos de inteligencia conocidos por Caracol Radio, el hombre, identificado como Nicolás Anchicue Mera, era investigado por participar en la creación de centros de entrenamiento ilegales para menores de edad en las veredas Las Dalias, Mazamorras y El Ciprés, en el municipio de Páez, Cauca.

Las autoridades también lo relacionan con ataques mediante drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Tesalia, Huila, y con hostigamientos armados en Nataga que dejaron dos policías muertos.

El reporte de inteligencia señala que alias ‘Fernando Gómez’ llevaba cerca de cinco años en las disidencias y actualmente era el cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, con presencia criminal en zonas rurales de Cauca y Huila.

Los combates continúan en la zona mientras las autoridades avanzan en la identificación plena de los demás integrantes muertos durante la operación militar.

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