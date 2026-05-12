Capturado en Aeropuerto El Dorado prófugo de Kosovo con notificación roja por homicidio

Durante una operación de control y verificación migratoria en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Policía Nacional a través de la INTERPOL, capturó a un ciudadano kosovar Arian Lluka, requerido por las autoridades judiciales de Kosovo para cumplir una condena penal por los delitos de homicidio agravado.

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Asimismo, para evadir los controles migratorios, el hombre utilizaba documentación falsa de serbia suplantando a otra persona. Esta identidad alterna había sido detectada e incluida en la circular roja el pasado 6 de mayo de 2026, lo que permitió su identificación al intentar salir de Colombia.

Según los analisis investigativos Lluka mantuvo movilidad entre 2023 y 2026, transitando por países como Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones de los Balcanes; antes de su llegada a Colombia el 30 de abril de 2026, se registró su paso por Estambul y Chile. Al momento de su retención el ciudadano kosovar pretendía abordar un vuelo con destino a París (Francia), con escala final en Belgrado (Serbia).

Informan las autoridades que debido a la situación de reconocimiento internacional de Kosovo, la Notificación Roja fue emitida bajo el mandato de la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo).

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El retenido fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación jurídica y el canal de entrega a las autoridades que lo requieren.