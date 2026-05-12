Capturado en Aeropuerto El Dorado prófugo de Kosovo con notificación roja por homicidio
El hombre era buscado internacionalmente tras haberse fugado en octubre de 2019 del Centro de Detención de Mitrovica, donde cumplía una pena de ocho años de prisión.
Durante una operación de control y verificación migratoria en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Policía Nacional a través de la INTERPOL, capturó a un ciudadano kosovar Arian Lluka, requerido por las autoridades judiciales de Kosovo para cumplir una condena penal por los delitos de homicidio agravado.
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Asimismo, para evadir los controles migratorios, el hombre utilizaba documentación falsa de serbia suplantando a otra persona. Esta identidad alterna había sido detectada e incluida en la circular roja el pasado 6 de mayo de 2026, lo que permitió su identificación al intentar salir de Colombia.
Según los analisis investigativos Lluka mantuvo movilidad entre 2023 y 2026, transitando por países como Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones de los Balcanes; antes de su llegada a Colombia el 30 de abril de 2026, se registró su paso por Estambul y Chile. Al momento de su retención el ciudadano kosovar pretendía abordar un vuelo con destino a París (Francia), con escala final en Belgrado (Serbia).
Informan las autoridades que debido a la situación de reconocimiento internacional de Kosovo, la Notificación Roja fue emitida bajo el mandato de la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo).
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El retenido fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación jurídica y el canal de entrega a las autoridades que lo requieren.