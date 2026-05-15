Capturan en Putumayo a creador de contenido investigado por presunto tráfico de fauna silvestre

La Policía capturó en Puerto Asís, Putumayo, a un hombre investigado por presunto tráfico de fauna silvestre, maltrato animal y aparente suplantación de funciones de autoridades ambientales.

Según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el operativo se realizó junto a la Fiscalía mediante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda donde fueron halladas más de 30 especies de fauna silvestre, entre ellas monos, aves y reptiles.

Las autoridades señalaron que el capturado estaría dedicado a la creación de contenido digital y monetización de videos en redes sociales, especialmente TikTok, donde tendría más de 750 mil seguidores.

De acuerdo con la investigación, el hombre aparentemente promovía el rescate de animales silvestres, pero al mismo tiempo estaría participando en el comercio ilegal de fauna.

Además, la Policía indicó que los investigadores indagan sobre una presunta usurpación de funciones de autoridades ambientales, debido a que el individuo aparentaba realizar labores de rescate y recuperación sin autorización oficial.

“Este operativo evidencia el compromiso de la Policía Nacional con la protección de nuestra biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna”, aseguró el teniente coronel Bairon Hernán Zambrano Chávez, comandante operativo del servicio de Policía en Putumayo.

Los animales rescatados fueron entregados al Centro Experimental Amazónico, donde recibirán valoración veterinaria y medidas de protección.