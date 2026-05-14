Ofensiva militar y Policial en Sucre dejó la destrucción de 4 unidades mineras del Clan del Golfo. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera ilegales en zona rural del municipio de Guaranda, Sucre, sobre el río Cauca.

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Según las autoridades, durante el procedimiento se halló maquinaria e insumos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, los cuales fueron destruidos de forma controlada en el lugar.

¿Qué fue lo que se encontró?

Entre los elementos incautados se encuentran:

3,5 gramos de mercurio

4 dragones brasileños

8 motores

4 clasificadoras

8 motobombas

4 plantas eléctricas

14 canecas

1.600 galones de ACPM

130 galones de gasolina.

De acuerdo con las autoridades, los equipos eran utilizados para actividades de minería ilegal en la región y pertenecerían al Clan del Golfo, dejándoles una afectación económica que supera los 8.000 millones de pesos.

Asimismo, indicaron que esta actividad ilícita generaría ingresos mensuales superiores a los 15.000 millones de pesos por la extracción aproximada de 30.000 gramos de oro.

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Las autoridades advirtieron que el uso de mercurio y maquinaria pesada ocasiona graves afectaciones a las fuentes hídricas y suelos fértiles, con tiempos de recuperación que podrían alcanzar hasta 30 años.