“No ataque a las Cortes”: Paloma Valencia responde al presidente Petro por Jurisdicción Agraria

La aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia, respondió al presidente Gustavo Petro luego de sus críticas contra las Altas Cortes por decisiones relacionadas con la Jurisdicción Agraria y la reforma rural.

La discusión se dio tras un mensaje publicado por sectores cercanos al Gobierno en el que se cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por una propuesta relacionada con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su papel en la administración del régimen de tierras de la Nación.

En el mensaje se aseguró que excluir a la ANT de ciertas competencias sería “abiertamente inconstitucional” y se acusó a la Corte de defender intereses de “terratenientes y agroindustriales”.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro reaccionó a ese trino y afirmó que quienes participaron en esa decisión judicial estaban incumpliendo el punto uno del Acuerdo de Paz relacionado con la reforma rural integral.

“Lo que han hecho quienes han participado de esta sentencia contra la reforma agraria (…) es la declaratoria del incumplimiento del acuerdo de paz en su punto uno”, escribió en su cuenta de X.

Petro también aseguró que deberá informar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre un presunto incumplimiento del Estado colombiano frente a los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado con las extintas FARC.

“Tendré que dar información sobre el compromiso del Estado colombiano incumplido ante la paz”, señaló.

Además, afirmó que existe una “revancha conservadora” que estaría utilizando los poderes públicos para frenar las reformas impulsadas por su Gobierno.

Tras esos pronunciamientos, Paloma Valencia defendió la actuación de la Corte Constitucional y aseguró que el Gobierno intentó eliminar la fase judicial dentro de los procesos agrarios: “Su Gobierno intentó hacerle conejo al proyecto de jurisdicción agraria”.

Según explicó, la Agencia Nacional de Tierras había demandado la fase judicial de los procesos agrarios y pidió a la Corte que la eliminara, aunque finalmente esa solicitud no prosperó.

“La Corte Constitucional defendió el debido proceso, el juez natural y mantuvo la fase judicial”, afirmó.

Valencia también aseguró que el propio Gobierno terminó generando un precedente jurídico que ahora deberá respetar.

“Por dárselas de vivos y querer saltarse al Congreso, crearon un precedente que ahora es vinculante: debe haber fase judicial en los procesos agrarios”, dijo.

Además, respondió directamente a las críticas del presidente contra las Cortes y le pidió respetar los límites institucionales.

“No ataque a las Cortes. Entienda que su poder tiene límites y respete la Constitución de 1991”, afirmó.

Finalmente, la candidata rechazó referencias del presidente sobre supuestos intereses familiares vinculados a disputas agrarias y aseguró que esos procesos deben resolverse “de acuerdo a la ley”.