Petro cuestionó ausencia del Estado en acto de perdón al pueblo U’wa

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cubará, Boyacá, que el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y perdón al pueblo indígena U’wa corresponde al Estado colombiano en su conjunto y no únicamente a su Gobierno. Durante su intervención, el mandatario recordó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a reconocer las violaciones cometidas, pedir perdón y garantizar la no repetición de los hechos.

Petro señaló que el Estado está conformado por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cuestionó que no todas las instituciones estuvieran representadas en el acto. «...Lo que obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que sea el Estado el que reconozca su responsabilidad internacional, solicite perdón y no repetición de la violación de derechos del pueblo U’wa...», expresó el jefe de Estado durante la ceremonia realizada tras años de lucha jurídica de la comunidad indígena.

El mandatario también planteó cuatro ejes que, según dijo, deben orientar el cumplimiento de la sentencia internacional: el petróleo, la tierra, la justicia y el cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas por la Corte IDH. El acto público se realizó como parte de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional en favor del pueblo U’wa, que durante décadas denunció afectaciones a sus derechos territoriales y culturales.