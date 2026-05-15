Más del 60 % de minas de carbón en Boyacá han cerrado y miles de familias quedaron sin sustento

Miles de mineros en el departamento de Boyacá se han quedado sin trabajo debido al cierre de las minas. Foto: Cortesía( Thot )

Paipa

La crisis que atraviesa el sector carbonífero en Boyacá sigue profundizándose. De acuerdo con Mauricio Sarmiento, gerente de la Cooperativa Integral Carbonífera Boyacense LTDA, COINCARBOY, en las provincias Centro, Norte y Sugamuxi más del 60 % de las pequeñas minas de carbón térmico han tenido que cerrar sus operaciones, afectando directamente a miles de trabajadores y sus familias.

Sarmiento aseguró que durante los últimos años el sector ha enfrentado serias dificultades debido a la disminución en la demanda de carbón para generación de energía, principal destino comercial del mineral producido por pequeños mineros del departamento.

“Nos ha conllevado a que tengamos que cerrar más del 60 % de nuestras unidades productivas mineras y nos ha obligado también a despedir a nuestros empleados”, afirmó el dirigente gremial.

Según explicó, la situación ha generado un fuerte impacto social en municipios mineros de Boyacá, especialmente en la provincia de Sugamuxi y en la zona norte del departamento, donde numerosas familias dependían directamente de la actividad carbonífera.

El gerente de COINCARBOY indicó que muchos de los asociados de la cooperativa, quienes anteriormente operaban hasta cuatro unidades productivas, hoy apenas mantienen una en funcionamiento. Cada mina empleaba entre cinco y siete trabajadores, quienes a su vez sostenían hogares conformados por cuatro o cinco integrantes.

“Si empezamos a multiplicar eso por todas las unidades productivas que se han cerrado, son miles de personas que se han quedado sin trabajo”, señaló.

Sarmiento también manifestó la preocupación que tienen por las consecuencias sociales derivadas del desempleo en las zonas mineras. Aseguró que algunas personas han tenido que buscar alternativas informales e incluso ilícitas para garantizar el sustento de sus familias.

“Nosotros sostenemos hasta donde podemos, pero más allá no podemos porque sería acabar también con nuestras empresas”, sostuvo.

El dirigente advirtió además sobre las dificultades que podrían presentarse ante un eventual aumento en la demanda de carbón por cuenta de fenómenos climáticos que incrementen la necesidad de generación térmica de energía.

“Ahorita nos dicen que viene el Fenómeno del Niño y que hay que empezar a suministrar carbón para la generación de energía, pero en qué condiciones si la mayoría de nuestras minas ya están cerradas”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado para revisar las condiciones comerciales y operativas del sector, al considerar que las pequeñas empresas mineras no tienen capacidad para continuar soportando las pérdidas que deja la actual coyuntura económica.