La candidata presidencial Paloma Valencia respaldó la minería y las térmicas en Boyacá

En el municipio de Paipa, Paloma Valencia se comprometió a fortalecer el sector minero de Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Paipa

Durante su visita al municipio de Paipa, Boyacá, la candidata presidencial Paloma Valencia envió un mensaje de respaldo al sector minero-energético del país y aseguró que, de llegar al Gobierno junto a su fórmula política, Juan Daniel Oviedo, mantendrá el funcionamiento de las minas de carbón y fortalecerá la industria térmica nacional.

Las declaraciones fueron entregadas en Termopaipa, donde la dirigente política afirmó que Colombia debe garantizar la seguridad energética y aprovechar sus recursos naturales para financiar la protección ambiental.

“Quiero decirles a los boyacenses que, en el gobierno de Paloma y Oviedo, Colombia no se va a apagar, que el carbón lo vamos a sacar y que vamos a tener una política para que le vaya bien a la industria minera de este país”, expresó.

Valencia señaló que el país enfrenta el desafío de avanzar hacia una transición energética, pero insistió en que dicha transformación debe hacerse sin afectar la estabilidad económica ni energética de Colombia.

En ese sentido, sostuvo que el principal compromiso ambiental del país debe centrarse en detener la deforestación de la Amazonía, fenómeno que, según indicó, ha aumentado durante los últimos años.

“Cada hora perdemos 14 hectáreas de nuestra selva. Nuestro propósito es sacar el carbón, el gas, el petróleo colombiano, así como todos los minerales que tenemos, y con esos recursos destinar fondos significativos para salvar la Amazonía y cuidar los parques nacionales”, afirmó.

La candidata aseguró que la industria minero-energética será clave para financiar políticas ambientales y garantizar la sostenibilidad económica del país.

Asimismo, destacó la importancia de las plantas térmicas de Boyacá ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño y eventuales riesgos de desabastecimiento energético.

“Las térmicas que tenemos ya son fundamentales. Ahora que va a venir un fenómeno del Niño tan fuerte como están hablando los expertos, y que Colombia tiene la posibilidad de quedar a oscuras, las térmicas de Boyacá van a ser una de las alternativas más importantes”, manifestó.

Finalmente, la candidata presidencial por el Partido Centro Democrático envió un mensaje de tranquilidad a las empresas y trabajadores vinculados al sector carbonero y térmico del departamento, reiterando su respaldo a la continuidad de la actividad minera en Boyacá.