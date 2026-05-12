Reforma al Icetex sigue en la cuerda floja: se aprobó subcomisión para resolver desacuerdos

La reforma al Icetex sigue atascada en la Comisión Primera del Senado. Incluso, está en riego por los tiempos legislativos; pues tendría que aprobarse en esa comisión y en la plenaria del Senado antes del próximo 20 de junio.

Este martes no avanzó mucho, y aunque se aprobó la ponencia positiva, se creó una subcomisión para concertar algunos puntos entre el Pacto Historico y la oposición.

La representante Catherine Juvinao, autora de la reforma, advirtió que los tiempos son muy apretados: “La primera ya se agotó, la segunda legislatura termina ahorita el 20 de junio (…) realmente, muy apretados. Yo hubiese preferido que no se hiciera una subcomisión”, dijo.

En todo caso, Juvinao señaló que espera que los acuerdos permitan sacar adelante el articulado en tercer debate.

“Confío en la palabra de la senadora Clara López, del Pacto Histórico, para sacar esto adelante, porque aquí no pueden quedar los jóvenes en la mitad como carne de cañón. Eso sería imperdonable”, sostuvo.

De otro lado, lanzó fuertes críticas al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional. Según ella, desde la Cámara el Gobierno ha adelantando una oposición “solapada” al proyecto.

“El Ministerio de Educación, desde primer y segundo debate en la Cámara, por debajo de cuerda, le hacían oposición al proyecto, llamaban a los representantes para que rompieran quórum, le pedían a los representantes que votaran no”, denunció.

Juvinao además le pidió al ministro de Educación fijar públicamente su posición frente a la reforma. “Si él no está de acuerdo con este proyecto, que, ojo, es una promesa de ellos, la reforma al Icetex es una propuesta de campaña del presidente Petro, de manera que, si no están de acuerdo, por lo menos vengan y den la cara, pero no le hagan oposición de forma solapada”.