Gremio gastronómico celebra suspensión de decreto que aumentaba autorretención: “nos tenía en jaque”

El sector gastronómico recibió con alivio la suspensión del Decreto 572 del 2025 del Gobierno Nacional, que aumentaba la autorretención en la fuente del 1,1% al 3,5% para varias actividades económicas, entre ellas restaurantes y establecimientos de comida.

Jaime López, director ejecutivo de Acodrés, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, aseguró en Caracol Radio, que la decisión evita una mayor presión económica sobre los empresarios del sector, que ya enfrentan múltiples incrementos en sus costos de operación.

“Creo que la suspensión del decreto 572 que elevaba la autorretención del 1.1 al 3.5 sin duda alguna es un alivio para el sector gastronómico”, afirmó López.

El directivo explicó que la medida se sumaba a otras cargas que vienen afectando a los restaurantes en el país, como el incremento de las horas nocturnas, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y las altas tarifas de servicios públicos. “Era un cóctel que tenían las empresas en jaque”, señaló López.

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Pese a las dificultades económicas y al cierre de establecimientos reportados durante 2025, Jaime López indicó que el sector gastronómico en Santander continúa mostrando crecimiento y resiliencia.

Según cifras mencionadas por el representante gremial, en Santander hay más de 10.000 establecimientos comerciales relacionados con gastronomía registrados ante la Cámara de Comercio, mientras que más de 155 hacen parte formalmente de Acodrés.

“El sector gastronómico es un sector resiliente. Los empresarios siguen apostando por la construcción del país y de empresa”, agregó.

También destacó que uno de los retos del gremio sigue siendo avanzar en la formalización de los negocios gastronómicos, con el objetivo de fortalecer la representación del sector y mejorar las condiciones para los empresarios que actualmente operan de manera informal.