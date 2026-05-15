Este es el nuevo complejo deportivo en Girón, Santander: la inversión fue de $33 mil millones

Con una inversión de 33 mil millones de pesos, el municipio de Girón puso este jueves 14 de mayo en funcionamiento su nuevo Complejo Deportivo La Meseta. El escenario fue revisado fue revisado por el Ministerio del Deporte, quienes confirmaron que cumple con las condiciones técnicas para ponerlo al servicio de la comunidad.

La puesta en funcionamiento de este nuevo escenario deportivo para el área metropolitana de Bucaramanga, pero en especial para los gironeses, contó con la presencia de la Ministra del Deporte, Patricia Duque, quien aseguró que el proyecto ya fue terminado y que el recorrido permitió verificar que el escenario cumple con todas las especificaciones exigidas para su operación.

La ministra destacó que el escenario cuenta con pista de patinaje certificada por Fedepatin, centro de dopaje, enfermería, cabinas de radio, iluminación y otros espacios para competencias y entrenamientos.

“Estamos hoy aquí felices de ver lo que está sucediendo. Hay mucha expectativa de que el municipio de Girón disfrute de este escenario”, aseguró la ministra Patricia Duque.

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Por su parte, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, aseguró que esta obra que los deportistas del municipio esperaban desde hace más de 17 años.

“Hoy es una realidad el uso de esta nueva pista de patinaje y la cancha de softbol”, expresó el mandatario, resaltando que el softbol es un deporte que históricamente tuvo protagonismo en el municipio y que ahora contará nuevamente con una cancha reglamentaria.

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El alcalde también destacó que el complejo estará acompañado de inversiones en movilidad, seguridad y mantenimiento para garantizar su funcionamiento y el acceso a deportistas y visitantes.

“Queremos que Girón sea ese epicentro del deporte para los santandereanos”, puntualizó, agregando que el escenario permitirá que Girón reciba eventos deportivos de nivel nacional e internacional.

Para la construcción de este escenario, se hizo una inversión total de $33.931 millones, de los cuales el Ministerio del Deporte destinó $30.845 millones. La Gobernación de Santander aportó alrededor de $2 millones quinientos mil y la Alcaldía de Girón aportó cerca de $500 millones de pesos.

Este es el nuevo completo deportivo ‘La Meseta’ en Girón Santander

Pista de Patinaje

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Cancha de Softbol

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Cancha múltiple

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Complejo Deportivo ‘La Meseta’

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