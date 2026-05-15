Amenazan a gestora social de Dagua con panfleto atribuido a disidencias de las Farc

El panfleto es atribuido a disidencias de las Farc. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Dagua

Crece la preocupación en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, luego de la circulación de un panfleto atribuido a disidencias de las Farc en el que declaran como “objetivo militar” a la gestora social del municipio, Ceneibe Jaramillo Correa.

En el documento, firmado presuntamente por la columna Jaime Martínez, se acusa a la funcionaria de supuestos actos de corrupción y se le da un plazo de 24 horas para abandonar el municipio, advirtiendo posibles acciones violentas en su contra.

Tras conocerse la amenaza, Ana María Sanclemente, exalcaldesa de Dagua e hija de la gestora social, rechazó los hechos y pidió a las autoridades activar medidas urgentes de protección e investigación, recordando que hace pocas semanas fue asesinada Mileidy Villada, concejal del municipio de Obando.

“Es momento de exigirle a las autoridades celeridad en estos procesos, a la Fiscalía, a la Policía y sobre todo a la UNP y a la Gobernación del Valle para que activen las rutas de protección inmediata, se adelanten las investigaciones y se determinen los responsables de estos panfletos intimidatorios. Es hora de que como sociedad rechacemos estos actos de violencia contra la mujer y rodeemos a las mujeres que han sido valientes en ejercer cargos de liderazgo político y social”, expresó Sanclemente.

Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, reveló que ella también recibió amenazas contra su vida mediante otro panfleto en el que, además, advertían sobre una supuesta intensificación de acciones armadas dentro del casco urbano del municipio.

“De inmediato tomé acciones, interpuse las denuncias respectivas y además convoqué un consejo de seguridad extraordinario para tratar la situación tan delicada como es la llegada de esta amenaza y este pasquín”, dijo la mandataria.

Asimismo, confirmó que, tras conocerse el nuevo panfleto contra la gestora social, volvió a convocar un consejo extraordinario de seguridad y solicitó a la Fiscalía priorizar las investigaciones para establecer la veracidad y el origen de las amenazas.