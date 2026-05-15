Familia de Yeiner Guzmán pide agilizar pruebas de ADN para sepultar su cuerpo

En medio del dolor y la incertidumbre, la familia del boxeador Yeiner Guzmán pidió a las autoridades acelerar las pruebas de ADN necesarias para confirmar plenamente la identidad de los restos hallados en aguas del río Magdalena y así poder darle cristiana sepultura.

Luis Guzmán, padre del joven deportista, explicó que Medicina Legal les informó que el proceso podría tardar entre dos y tres meses, debido a que el estado del cuerpo encontrado impide realizar la identificación mediante huellas dactilares o registros odontológicos.

“Hasta el momento no hay ninguna novedad. Lo único que nos han dicho las autoridades es que debemos esperar los resultados de las pruebas de ADN, porque el cuerpo no puede ser identificado por huellas ni por la dentadura. Nos informaron que este proceso podría tardar entre dos y tres meses, o incluso más. Estamos haciendo todo lo posible para que nos ayuden a agilizarlo, porque Yeiner se merece una cristiana sepultura. Él le dio mucho al boxeo y esperamos apoyo de las autoridades y del sector deportivo“, expresó Luis Guzmán, padre del joven boxeador.

El padre del boxeador manifestó la angustia que atraviesa la familia mientras esperan la entrega oficial del cuerpo y avances en la investigación del caso.

“Estamos viviendo momentos muy duros”

Por su parte, Luz Marina Torres, madrastra de Yeiner Guzmán, aseguró que sus seres queridos atraviesan días de profundo sufrimiento mientras esperan respuestas de las autoridades sobre lo ocurrido con el joven.

“Es muy duro vivir sin saber qué pasó. Lo único que pedimos es justicia y que las autoridades agilicen la entrega del cuerpo para poder despedirlo. Ya son cinco días de mucha angustia para toda la familia”, expresó un familiar de Yeiner Guzmán.

La mujer indicó que la familia mantiene la esperanza de conocer toda la verdad y poder despedir al deportista como merece.

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Recuerdan su futuro en el boxeo

Familiares y allegados recordaron a Yeiner Guzmán como un joven querido en su comunidad y con un futuro prometedor en el boxeo, disciplina en la que venía destacándose.

Mientras avanzan las investigaciones, sus seres queridos permanecen a la espera de los resultados forenses que permitan confirmar plenamente la identidad de los restos hallados y proceder con sus honras fúnebres.