Los líos del nuevo contrato de pasaportes, a tan solo días de comenzar su expedición a colombianos

El contrato entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional sigue en el ojo de la opinión pública, y es que en las últimas semanas siguen apareciendo “peros” a este contrato, que tanto ha defendido el presidente Gustavo Petro.

Siguen apareciendo capítulos a esta novela sobre el nuevo de pasaportes, uno de ellos surgió tras una visita que realizaron delegados de la Procuraduría a las instalaciones de la Imprenta Nacional, como parte de las inspecciones que derivan en las demandas que avanzan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por una supuesta infracción directa con el modelo de contratación.

Los 11 funcionarios del Ministerio Público encontraron que las libretas están siendo elaboradas por la empresa francesa IN Groupe, una firma especializada en impresión de documentos y supuestamente ligada a un escándalo de corrupción por pasaportes en Ucrania. Esto a pesar de que en el contrato se habla de la utilización de terceros, solo en casos de catástrofe en Colombia.

Los funcionarios encontraron 59.000 pasaportes enviados desde París, 7.400 desde Lisboa, Portugal y 1.500 documentos producidos en Colombia, que comenzarán hacer entregados cuando termine el stok del contrato de Thomas Greg and Sons.

La gerente de la imprenta Viviana León indicó a los funcionarios que no podía “certificar quién fabricó las libretas que encontraron”,esto teniendo en cuenta que a la Imprenta le corresponden competencias de dirección estratégica y definición de lineamientos generales, y nada que tenga que ver con la gestión operativa, técnica o la ejecución directa del modelo.

Casa de la Moneda Portugal advirtió otro riesgo

A la novela se le suma otro capítulo, y es que según publicó El Tiempo, la Casa de la Moneda de Portugal confirmó que en caso de que prospere una de las demandas contra el nuevo contrato, no existe un plan alternativo en caso de que frenen la implementación del nuevo esquema promovido junto a la Imprenta Nacional, y que tiene un costo de 1,3 billones de pesos.

Así las cosas, continúan apareciendo nuevos capítulos a la novela de pasaportes, que está a tan solo unos días de comenzar con la expedición de las libretas, a cargo del contrato entre la Cancillería, la Imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal.