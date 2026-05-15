MinTIC responde a Mauricio Toro por alerta sobre decreto que regularía costos en telecomunicaciones
Carina Murcia, ministra de las TIC, responde al representante electo, Mauricio Toro, sobre su denuncia por decreto que buscaría asumir facultades que son del presidente de la República, para subir los topes del espectro electromagnético de los operadores
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...