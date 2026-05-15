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¿Ozempic disminuye la recurrencia del cáncer de mama? Autor de estudio dio cifras y detalles

El Dr. Bernard Fuemmeler, investigador en la Virginia Commonwealth University y autor principal del estudio, conversó con 6AM W acerca del nuevo estudio que dice que el uso de Ozempic podría reducir la recurrencia del cáncer de mama.

“Pacientes con cáncer de seno, diabéticos, personas con historial de usar Ozempic tuvieron mejores números de supervivencia, disminuyendo la posibilidad de que el cáncer volviera”, afirmó.

Detalló que las personas diabéticas que usaron otros medicamentos no tuvieron esas cifras bajas de recurrencia.

“Es un estudio inicial para seguir viendo cómo el Ozempic podría ayudar a disminuir la recurrencia en el cáncer de mama”, señaló.

¿Cuánto usaron GLP-1 las personas que disminuyeron la recurrencia de cáncer?

Explicó que a los pacientes en algún punto del tratamiento se les dio una receta de Ozempic, por lo que es vital para su investigación el seguir observando en qué momento específico las personas usaron el medicamento: si es antes o durante el proceso.

Beneficios y adevertencias del uso de Ozempic

El Dr Fuemmeler resaltó que el Ozempic podría ser “muy bueno” para las personas con diabetes y con cáncer de seno, además de las personas con obesidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

No obstante, advirtió que el Ozempic causa una rápida pérdida de peso y de masa muscular, por lo que no es tan beneficioso. Por eso, recomendó que Es algo que se debe hacer de la mano de un médico”.