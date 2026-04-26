Imprenta Nacional desmiente cuestionamientos sobre el nuevo modelo de pasaportes

Sigue la polémica por la producción de pasaportes en el país. La imprenta nacional se pronunció frente a informaciones en las que se advierte que la mayoría de los documentos estarían siendo fabricados por una empresa francesa investigada por corrupción.

La Imprenta Nacional de Colombia rechazó estas afirmaciones y señaló que “presentan el nuevo modelo de pasaportes como un esquema carente de trazabilidad, capacidad técnica o sustento jurídico. Esa lectura es incompleta,

desconoce la naturaleza real del convenio y traslada al debate público una tesis que actualmente se discute en sede judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

La imprenta señala también que una visita de la Procuraduría no es concluyente.

“La entidad ha atendido los requerimientos de los órganos de control dentro del marco constitucional y legal de colaboración armónica. Sin embargo, es necesario precisar que una visita preventiva no sustituye el debate

probatorio judicial, no convierte apreciaciones preliminares en conclusiones definitivas y no puede presentarse como acreditación plena de irregularidades”, dice la imprenta.

La Imprenta también señala que la transición en el cambio de modelo de fabricación de pasaportes no se hace inmediata y que, por ello, “presentar la existencia de libretas provenientes del exterior como una supuesta prueba de fracaso desconoce la lógica del modelo”.

“La fase inicial contempla apoyos internacionales mientras se consolidan las capacidades nacionales. Lo relevante no es aislar una etapa del proceso, sino verificar si el esquema está orientado a que la INC asuma progresivamente la producción, personalización, custodia y control del servicio bajo estándares de seguridad”, asegura la Imprenta.

“También debe aclararse que las 1.500 muestras producidas no corresponden a pasaportes destinados al público, sino a una fase técnica propia del proceso de implementación, validación y transferencia. Su existencia no desvirtúa el modelo; por el contrario, confirma que se avanza en etapas de apropiación técnica”, agregó la entidad.

Finalmente, la imprenta señaló que la discusión sobre el país desde el cual se embarcan determinadas libretas o insumos “no altera la naturaleza jurídica ni el objeto sustancial del convenio. Incluso en gracia de discusión, el origen logístico de un componente no cambia que el propósito central del modelo sea transferir capacidades al Estado colombiano para producir, personalizar, custodiar y controlar documentos de alta seguridad”.

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