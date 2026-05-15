Primera grabación conocida de los Beatles desata una batalla legal con la disquera Universal Music

Se conoció que en un tribunal de Los Ángeles hay una batalla legal entre Universal Music Group (UMG) y los herederos del ingeniero de grabación de los Beatles, Geoff Emerick, por lo que la disquera califica como “la primera grabación conocida de los Beatles”.

¿Quién era el ingeniero de grabación de los Beatles?

En junio de 1962, Emerick era un adolescente que trabajaba como aprendiz de ingeniero de sonido en los estudios de EMI, rebautizados más adelante como Abbey Road.

En ese entonces, los Beatles, que eran poco conocidos, grabaron un demo en ese estudio.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el primer baterista de la agrupación, Pete Best, grabaron cuatro canciones: “Bésame Mucho”, “Love Me Do”, “PS, I Love You” y “Ask Me Why” en una cinta magnética que fue enviada al productor de la banda, George Martin, en la sede de EMI en Manchester Square.

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¿Cómo obtuvo la grabación?

Emerick conservó aquel demo, que fue enviado a una cancha de squash cercana donde “las cintas iban a morir”.

La guardó durante décadas, hasta su muerte en 2018, cuando fue descubierta entre sus pertenencias.

¿Por qué la disquera le reclama?

Y ahora, seis décadas después de la primera grabación, Universal Music Group (UMG) la reclama.

Los abogados de los herederos de Emerick afirman que la cinta fue prácticamente desechada y que solo él la salvó de la destrucción.

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Por su parte, los abogados de Universal sostienen que siempre fue propiedad de la compañía y que no le correspondía a él conservarla.

“Lo que está en juego en esta demanda es una valiosa pieza de la historia del rock and roll que fue robada”, escribieron los abogados de la compañía.

¿Qué viene en la batalla legal?

Así, tras una audiencia judicial clave a principios de este mes, ambas partes presentarán sus alegatos ante el juez sobre los puntos clave del caso y, si la disputa aún no se ha resuelto, irán a juicio a principios del próximo año.