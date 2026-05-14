Scarlett Johansson y Sebastian Stan son confirmados como parte del elenco de ‘The Batman: Parte II’

El cineasta estadounidense Matt Reeves confirmó en su cuenta oficial de X que la actriz Scarlett Johansson se uniría a la película ‘The Batman: Parte II’.

¿Quién más hará parte del reparto?

Posteriormente, confirmó que el actor Sebastian Stan participaría en la película.

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Stan y Johansson coprotagonizaron ‘Capitán América: El soldado del invierno’ y ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Endgame’, tres películas del Universo Marvel.

Reeves regresó para dirigir la secuela de ‘The Batman’ de 2022, que recaudó 772 millones de dólares a nivel mundial.

Como en la primera parte, coescribió el guion con el cineasta y escritor Mattson Tomlin.

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¿Cuándo comenzó a rodarse la segunda parte?

Además, la semana pasada, reveló en Instagram que el rodaje del proyecto había comenzado.

¿Cuándo se estrenará ‘The Batman: Parte II’?

Se espera que The Batman: Part II se estrene en cines el 1 de octubre de 2027.