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15 may 2026 Actualizado 14:27

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El rapero canadiense Drake lanza su nuevo álbum ‘Iceman’, más dos discos sorpresa adicionales

El cantante y actor canadiense lanzó tres álbumes: ‘Iceman’, ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’ a medianoche de este viernes.

LONDON, ENGLAND - JULY 12: (EDITORIAL USE ONLY) Drake performs live on stage during day two of Wireless Festival 2025 at Finsbury Park on July 12, 2025 in London, England. Drake is headlining an unprecedented all three nights of Wireless Festival. (Photo by Simone Joyner/Getty Images for ABA)

LONDON, ENGLAND - JULY 12: (EDITORIAL USE ONLY) Drake performs live on stage during day two of Wireless Festival 2025 at Finsbury Park on July 12, 2025 in London, England. Drake is headlining an unprecedented all three nights of Wireless Festival. (Photo by Simone Joyner/Getty Images for ABA) / Simone Joyner

LONDON, ENGLAND - JULY 12: (EDITORIAL USE ONLY) Drake performs live on stage during day two of Wireless Festival 2025 at Finsbury Park on July 12, 2025 in London, England. Drake is headlining an unprecedented all three nights of Wireless Festival. (Photo by Simone Joyner/Getty Images for ABA)

Matheo

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Este viernes, el rapero canadiense Drake lanzó su nuevo trabajo discográfico ‘Iceman’ y dos álbumes sorpresa: ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’.

Drake anunció que los tres proyectos se lanzarían simultáneamente al finalizar su transmisión en vivo “Iceman Episode 4”, revelando los títulos de los álbumes y el mensaje: “Los 3 álbumes se lanzan a medianoche con el sonido más potente”.

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Luego, reveló las portadas de los tres discos con publicaciones individuales en Instagram.

En conjunto, los tres discos tienen un total de 43 canciones y cuentan con apariciones especiales de los raperos Future y 21 Savage, entre otros.

Drake lleva dando pistas sobre el proyecto desde 2024, cuando hizo referencia en las redes sociales al personaje de Val Kilmer en la película ‘Top Gun’, apodado “Iceman”.

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A finales de abril, Drake reveló la fecha de lanzamiento de ‘Iceman’ colocando bloques de hielo en Toronto, Canadá, como parte de la promoción del disco.

Poco después, Drake confirmó el lanzamiento para el 15 de mayo en redes sociales.

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