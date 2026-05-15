El rapero canadiense Drake lanza su nuevo álbum ‘Iceman’, más dos discos sorpresa adicionales

Este viernes, el rapero canadiense Drake lanzó su nuevo trabajo discográfico ‘Iceman’ y dos álbumes sorpresa: ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’.

Drake anunció que los tres proyectos se lanzarían simultáneamente al finalizar su transmisión en vivo “Iceman Episode 4”, revelando los títulos de los álbumes y el mensaje: “Los 3 álbumes se lanzan a medianoche con el sonido más potente”.

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Luego, reveló las portadas de los tres discos con publicaciones individuales en Instagram.

En conjunto, los tres discos tienen un total de 43 canciones y cuentan con apariciones especiales de los raperos Future y 21 Savage, entre otros.

Drake lleva dando pistas sobre el proyecto desde 2024, cuando hizo referencia en las redes sociales al personaje de Val Kilmer en la película ‘Top Gun’, apodado “Iceman”.

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A finales de abril, Drake reveló la fecha de lanzamiento de ‘Iceman’ colocando bloques de hielo en Toronto, Canadá, como parte de la promoción del disco.

Poco después, Drake confirmó el lanzamiento para el 15 de mayo en redes sociales.