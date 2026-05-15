Autoridades desarticulan operaciones de minería ilegal en Caldas: generaban rentas por $125 millones

Anserma

La operación militar se desarrolló en la vereda El Guamito, en Anserma (Caldas), donde las autoridades intervinieron tres unidades productoras mineras y tres personas fueron capturadas vinculadas, presuntamente, a la actividad ilegal. De acuerdo con las investigaciones, en el sitio se estimaba una producción cercana a siete gramos de oro diarios, lo que equivale aproximadamente 210 gramos mensuales, con un valor comercial cercano a los 94 millones de pesos.

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Igualmente, la maquinaria encontrada en el lugar está avaluada en 30 millones de pesos. Según el mayor Luis Alfonso Barrios, ejecutivo y segundo comandante del Batallón Ayacucho, se inhabilitaron dos motobombas, una planta eléctrica, tres taladros, 20 metros de manguera corrugada y 20 metros de cable dúplex, utilizados para la extracción ilegal de minerales. Además, se mitigó el daño ambiental, el cual afectaba los recursos de agua y suelo.

Así mismo, las tropas del ejército ubicaron e intervinieron una válvula ilícita utilizada para la extracción de hidrocarburos en zona rural de Victoria.

El operativo fue efectuado por el Batallón Ayacucho, el Grupo de Inteligencia Aérea No.12, la Brigada Contra la Minería Ilegal y la policía del municipio de Risaralda, Caldas.