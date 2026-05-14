En Caldas, se presentaron afectaciones en algunas casas e instituciones educativas por el temblor

Grieta en la I.E. El Horro, en Anserma, Caldas. Foto: Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

Caldas

El temblor registrado en la mañana del jueves 14 de abril en el occidente del país, dejó como resultado en Anserma, la caída de tejas en dos viviendas; por otra parte, se incrementaron las afectaciones de algunos salones que habían sido declarados en emergencia en la Institución Educativa El Horro, por lo que se demolerán próximamente; en el plantel Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio, aumentó la vulnerabilidad de las sedes Sevilla y Bajo Sevilla.

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“Activamos las rutas para que los coordinadores municipales informaran sobre novedades. Se tienen afectaciones en la Institución Educativa El Horro en Anserma y en la Institución Educativa Cañamomo y Lomaprieta en zona rural de Riosucio. Se hizo un barrido con los bomberos en el departamento y en la sede de la dirección territorial de salud se registraron fisuras”, reporta Paula Marcela Villamil, jefe de Gestión del Riesgo de Caldas.

Desde la jefatura departamental continúan realizando seguimiento y articulando acciones con las autoridades municipales y organismos operativos frente a cualquier situación que pueda presentarse en el departamento. Por el momento, no se registran personas lesionadas.

Entre tanto, desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, reportan que tras el barrido en la zona urbana y rural de la ciudad, no hallaron afectaciones en inmuebles y laderas.