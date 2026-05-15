UBPD indica que La Dorada es un lugar clave para el hallazgo de desaparecidos en Caldas

Segunda fase de intervención humanitaria en el cementerio del corregimiento de Florencia, en Samaná, Caldas. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Caldas

En su visita a Manizales, la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, manifestó que en Caldas hay 860 solicitudes de búsqueda, 138 recuperaciones de cuerpos y se han realizado 23 entregas dignas.

Las labores de intervención se han hecho en los cementerios en Victoria, Samaná, La Dorada, Pensilvania, Norcasia y Riosucio. Asimismo, afirmó que el puerto caldense es un lugar clave para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

“Para nosotros La Dorada, es un sitio emblemático, ya que allí se avizora la complejidad de la desaparición en río, en este caso, sobrepasamos los 700 casos de desaparecidos, pero de igual forma, en Victoria, Pensilvania y Riosucio, tenemos cerca de 500 solicitudes”.

Le puede interesar: En Caldas, se presentaron afectaciones en algunas casas e instituciones educativas por el temblor

La funcionaria, invita a quienes necesiten hallar a un ser querido desaparecido, puede comunicarse con la unidad. Actualmente. en el departamento hay 3.190 solicitudes de búsqueda.

“Cuando lleguen a la unidad, empezamos el proceso de búsqueda y es en conjunto con las familias. Hemos recuperado 138 cuerpos en distintos municipios intervenidos, tanto en cementerios como a campo abierto, de los cuales se han identificado 23 personas”, puntualiza la directora general.

Reencuentro de hermanos

Precisamente, 21 personas han sido halladas con vida y se han reencontrado con sus familias, así como le ocurrió a un par de hermanos oriundos de Norcasia, quienes se vieron nuevamente 30 años después, así, Caldas se convierte en uno de los departamentos que encabeza la lista de estos encuentros en vida.

“Me citaron a preguntarme si quería buscar a mi hermano, les contesté que sí, entonces me tomaron fotos, me tomaron muestras de sangre y me consultaron cómo era él. Yo estaba dispuesto a verlo nuevamente, nunca perdí la esperanza, a pesar de que la gente decía que estaba muerto; me alegré mucho en verlo vivo”, cuenta Eugenio Arismendis.

La directora Forero visitó la capital caldense para anunciar que se reforzará el equipo territorial para avanzar en las solicitudes de búsqueda.